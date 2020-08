Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hatten Flammen schon auf Wohnhäuser übergegriffen.

Am Mittwochmorgen gegen 3:15 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Brand in Dresden-Dölzschen gerufen worden. Nach Reporterangaben standen zunächst ein Pkw und ein Carport in Flammen. Das Feuer griff beim Eintreffen der Feuerwehren bereits auf zwei Einfamilienhäuser über. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Mit Wasser und Schaum löschten sie die Flammen.



Nach Angaben der Einsatzkräfte waren die Bewohner der Häuser nicht anwesend. Die Polizei ermittelt die Brandursache.