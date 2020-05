In Radeberg bei Dresden ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie Polizei und Freiwillige Feuerwehr MDR SACHSEN mitteilten, stand gegen 5 Uhr auf einer Industriebrache in der Nähe des Bahnhofs ein großer Haufen altes Bauholz in Flammen. Der Stapel habe etwa Größe und Umfang eines Einfamilienhauses, sagte ein Angehöriger der Feuerwehr. Über dem brennenden Stapel habe sich eine dichte Rauchwolke gebildet, zudem sei von der Brandstelle eine starke Geruchsbelästigung ausgegangen. Anwohner wurden deshalb aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.