In Coswig bei Dresden ist am Sonnabend auf einem Recyclinghof ein Feuer ausgebrochen. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilten, war der Band am späten Mittag entdeckt worden. Demnach standen auf dem Gelände gelagerte Holzabfälle und Rindenmulch in Flammen.



Die Feuerwehren aus Coswig und Radebeul konnten das Feuer am Nachmittag unter Kontrolle bringen. Dabei halfen ihnen nach MDR-Informationen Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs, indem sie mit Baggern die brennenden Holzhaufen auseinanderzogen. Wie lange die abschließenden Löscharbeiten dauern werden, war zunächst unklar.