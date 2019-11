Am Donnerstag gegen 4:30 Uhr früh ist bei Dresden der Anhänger eines Lasters in Brand geraten. Nach MDR-Reporterinformationen war der mit alten Kühlschränken beladene Lkw auf der S81 bei Reichenberg unterwegs, als die Ladung während der Fahrt in Flammen aufging. Der Fahrer konnte den Anhänger noch abkoppeln. Die Staatsstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Es gab keine Verletzten.