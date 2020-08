Auf dem Grünen Weg in Dresden-Cossebaude ist am Mittwochabend ein Schuppen abgebrannt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand auf einem Privatgrundstück neben dem Schuppen auch ein Wohnanhänger in Flammen. Das Feuer griff nach Angaben der Einsatzkräfte bereits auf eine daneben stehende Garage über.



Über dem Elbtal stand eine Rauchsäule. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohngebäude verhindern und den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 37 Feuerwehrleute verschiedener Dresdner Feuerwehren im Einsatz.