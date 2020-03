In einem Umspannwerk in Großröhrsdorf bei Radeberg hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Nach Angaben eines Enso-Sprechers ist dadurch kurz der Strom ausgefallen. Die Anlage habe die Stromversorgung automatisch für rund 16.000 betroffene Kunden auf einen anderen Trafo umgeschaltet. Die Brandursache sei noch unklar, hieß es. Die Reparaturarbeiten laufen. Mehrere Feuerwehren waren alarmiert worden, weil eine Stichflamme zunächst auf eine größere Havarie hingedeutet hatte.