In Dresden ist ein Fahrzeug des Immobilienkonzerns Vonovia ausgebrannt. Das Auto fing in der Nacht von Sonntag zu Montag Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Es seien Ermittlungen wegen politisch motivierter Brandstiftung aufgenommen worden, hieß es. In der Vergangenheit waren wiederholt Fahrzeuge des Unternehmens in Flammen aufgegangen.



Der bundesweit aktive Großvermieter stand in der Vergangenheit wegen mangelnden Service, teuren Modernisierungen und Problemen bei Nebenkostenabrechnungen in der Kritik. Der Sachschaden des Fahrzeugsbrandes konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.