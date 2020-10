Die Dresdner Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Fahrzeugbrand in der Fritz-Reuter-Straße am Rande des Hechtviertels gerufen worden. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, wurden die Einsatzkräfte von Unbekannten mit Eiern beworfen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Dabei seien ein Löschfahrzeug sowie ein parkender Pkw getroffen worden. "Auf Grund der unruhigen Lage im Hechtviertel wurde die sich in unmittelbarer Nähe befindliche Bereitschaftspolizei angefordert, um weitere Angriffe zu unterbinden", so der Feuerwehrsprecher. Auf dem Fahrzeug eines Immobilienunternehmens wurde auf der Motorhaube ein angebranntes Stück Kohlenanzünder gefunden, welches von Anwohnern bereits gelöscht worden war. Ein größerer Schaden blieb aus.