Mehr als 900 Brandschutzexperten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen sich am Montag zu einem Kongress in Dresden. Dabei gehe es unter anderem um den Brandschutz in Seniorenwohnanlagen, sagte die Geschäftsführerin des Europäischen Insituts für postgraduale Bildung in Dresden, Sabine Schönherr. Es gebe unter anderem interessante technische Lösungen, um elektrische Geräte schnell abzuschalten. "Es geht auch darum, eine schnelle Evakuierung der Wohngebäude im Brandfall sicherzustellen und dabei einen guten wohnlichen Charakter der Gebäude zu gewährleisten. Lange, unpersönliche Flure in den Wohnanlagen gehören der Vergangenheit an", so Schönherr.