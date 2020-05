Bei einer Serie von Feuern im Dresdener Stadtteil Strehlen hat ein Brandstifter einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannten zunächst drei Mülltonnen in einem Carport ab, der dabei schwer beschädigt wurde. Kurz darauf wurde in der Nähe ein Stuhl angezündet, der Teil einer Gartengarnitur war. Wenig später standen drei Carports nahe der anderen Tatorte in Flammen. Dabei wurden zwei Motorräder und drei Autos zerstört sowie ein weiterer Pkw beschädigt.



Verletzte gab es nicht. Die Polizei geht davon aus, dass stets derselbe Täter am Werk war.