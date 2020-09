Die Breakdance-Crew "The Saxonz" aus Dresden organisiert ab sofort Wettkämpfe der Szene über einen Livestream. Da normale Wettkämpfe, so genannte Battles, zur Zeit nicht möglich sind, hat sich die Gruppe entschlossen, jeden Freitag vier Tänzerinnen und Tänzer in einem Livestream gegeneinander antreten zu lassen. Begleitet werden die Künstler dabei live von einem DJ.