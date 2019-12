Fabian Magerl, Barmer-Geschäftsführer in Sachsen

Die unterschiedlichen Belastungen zeigt zum Beispiel ein Vergleich zwischen Zustellern und Softwareentwicklern: Der Krankenstand der Zusteller lag laut der Krankenkasse bei 9,5 Prozent, von 1.000 Beschäftigten fehlten also rechnerisch im Jahr 2018 täglich 95 krankheitsbedingt. Unter Softwareentwicklern fehlten dagegen täglich nur 20 von 1.000.



Mehr als ein Drittel der Fehltage von Zustellern wurden im Jahr 2018 in den Monaten Januar, Februar und Dezember verzeichnet - also vor und nach Weihnachten. Der sächsische Barmer-Chef Fabian Magerl empfahl vor diesem Hintergrund, im kommenden Jahr öfter mal einen Einkaufsbummel zu machen. Das sorge für Bewegung und entlaste zugleich die Briefträger und Paketzusteller.