Die Dresdner Musikfestspiele stellen ihr Programm 2020 unter das Motto "Inspiration Natur". In der Zeit vom 12. Mai bis 12. Juni sind mehr als 60 Konzerte geplant, sagte der Cellist und Intendant der Musikfestspiele, Jan Vogler, am Dienstag in Dresden. Das Abschlusskonzert gestalte der legendäre britische Musiker Sting.