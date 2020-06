Daten & Fakten zum Dresdner Fernsehturm Gesamthöhe: 252 Meter

Aussichtsplattform: 148 Meter

Restaurant: 145 Meter

Bauzeit: sechs Jahre (1963-1969)

Baustoffe: Beton, Stahlbeton

Gesamtmasse: 7.300 Tonnen



Der 252 Meter hohe Fernsehturm in Dresden war von 1969 bis 1991 geöffnet.



In der DDR berauschten sich jährlich etwa 200.000 Gäste am Ausblick in 148 Metern Höhe. Knapp 1.000 Gäste pilgerten täglich nach Wachwitz und fuhren mit dem Schnellaufzug zum Café, das sich in 145 Metern Höhe befand. Mit dem Schnellaufzug war man mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde in ungefähr 25 Sekunden auf Höhe des Cafés. Außerdem konnte man den Turm über 750 Stufen zu Fuß erklimmen.