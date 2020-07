Nach der Kontrolle durch die Bundespolizei ist ein 19-Jähriger am Montag in die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen gebracht worden. Der junge Deutsche war nach Angaben der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der gebürtige Hagener von 27 Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet gesucht wurde. Weiterhin habe ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Altena in Nordrhein-Westfalen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgelegen, hieß es.