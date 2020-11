Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen kündigte an, das Preisgeld für ein kommunales Gebäude zu nutzen, das bereits eine Dachbegrünung hat. "So soll der Gebäudekomplex ‚Geh8‘ in Pieschen zusätzlich eine Fassadenbegrünung erhalten." Ausstellungstafeln im angrenzenden Grünzug sollten außerdem über die Notwendigkeit und Ziele eines solchen Projektes informieren und zeigen, welche positive Wirkung Gebäudebegrünung für das Stadtklima haben könne, so Jähnigen.