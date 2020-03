Prof. Arkadi Zenzipér (li.) in einem seiner Meisterkurse in Dresden. Bildrechte: MDR/HfMDD

Zenzipér wurde 1958 im heutigen St. Petersburg geboren. Nach seinem Klavierstudium am dortigen staatlichen Konservatorium gestaltete er als Solokünstler Konzerte im In- und Ausland. In Dresden arbeitet er seit 1986, derzeit als Professor und Dekan für Klavier an der Hochschule für Musik in Dresden. Zudem leitet er seit 26 Jahren ein internationales Musikfestival in Niedersachsen, das er selbst gegründet hat und kümmert sich um Nachwuchsförderung.