Rund 1.000 Soldaten erinnern am Mittwoch in Dresden mit einem Appell an den Hitler-Attentäter Graf von Stauffenberg. Am Nachmittag werden Blumen am Stauffenberg-Denkmal niedergelegt. Zugleich jährt sich in diesen Tagen die Gründung der Bundeswehr. Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunde aus der Hand des ersten Verteidigungsministers der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Blank.