Zu den Vorschriften gehört unter anderem ein Verbot von Glasflaschen auf dem Festgelände. Sowohl das Mitbringen als auch der Verkauf der Flaschen ist verboten. Das Verbot gilt ab Freitag 19 Uhr, am Sonnabend ab 14 Uhr bis zum Ende der BRN. Laut Stadt besteht die Möglichkeit, Glasflaschen in 15 extra aufgestellte Glascontainer an den Zugangsstraßen zu entsorgen.