Eine Woche nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw in Dresden ist eine 87 Jahre alte Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie sei am Wochenende im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag in Dresden mit. Bei dem Unfall hatten die 87-Jährige sowie eine 66 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitten. Beide Frauen waren Passagiere des Linienbusses. Der Fahrer des Pkw und der Busfahrer sowie drei weitere Fahrgäste des Busses wurden leicht verletzt.