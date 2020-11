Die Täter sollen seit mehreren Jahren aus einem Callcenter im Kosovo zumeist alleinstehende Senioren in Deutschland angerufen und ihnen hohe Lotteriegewinne suggeriert haben. Dafür verlangten sie aber Gebühren wie Transport- oder Notarkosten. Die geforderten Zahlungen sollten teilweise in bar an Geldabholer, teilweise über Zahlungsdienste erfolgen. Der von der Bande angerichtete Schaden sei noch nicht genau beziffert, solle jedoch im zweistelligen Millionenbereich liegen, so die Staatsanwaltschaft Dresden.