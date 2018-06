Dresdens städtische Bäder GmbH hofft auf eine persönliche Reaktion von Tote-Hosen-Sänger Campino zu seinem mutmaßlichen Nachtbesuch im Freibad neben dem Fußballstadion. Campino und einige Fans hatten sich nach dem Konzert nach 1 Uhr offenbar unerlaubt Zutritt verschafft. "Er kann uns gern einmal anrufen und die Situation aus seiner Sicht schildern", sagte der Geschäftsführer der Dresdner Bäder GmbH, Matthias Waurick. Bisher sei der Anruf aber noch nicht erfolgt. "Uns liegt daran, die Sache gütlich aus der Welt zu schaffen. Schön wäre, wenn für Dresden dabei etwas herausspringen könnte", erklärte der Pressesprecher der Dresdner Bäder GmbH, Lars Kühl. Als Ideen nannte er MDR SACHSEN ein kleines Benefiz-Konzert. Es seien aber auch Unterstüzung einer Benefizaktion oder eine Spende für etwas Gemeinnütziges in Dresden denkbar.

"Die Idee ist sicherlich charmant", erklärte ein Polizeisprecher. Sie ändere aber nichts an dem Strafverfahren . Aktuell wertet die Polizei auch Aufnahmen aus den Überwachungskameras im Freibad aus. Die Beschuldigten müssten befragt werden, auch Campino. Ihm und den Begleiterninnen drohen laut Gesetz eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.

In Sozialen Netzwerken geht es seit Bekanntwerden der Anzeige hoch her. "Das ist richtig Rock'n'Roll" oder "Geile Aktion" bis zu "Ihr Assis» oder "kein Vorbild", reichen die Reaktionen. Die mediale Welle, die die Anzeige gegen Campino bundesweit ausgelöst hat, sei im Badbetrieb in Dresden nicht spürbar. Der läuft nach Lars Kühls Einschätzung "ganz normal".