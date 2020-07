Das Ölgemälde trägt den Titel "Zwingergraben in Dresden" und wurde bis August 2019 im Militärhistorischen Museum in Dresden gelagert. Erst im Februar ging die Zwingeransicht zurück an die Erben des jüdischen Kaufhausmagnaten Max Emden. Der Hamburger Kunstsammler hatte das Gemälde 1933 erworben. Emden war zur Zeit des Nationalsozialismus gezwungen, viele Kunstgegenstände zu verkaufen. Im Zuge des Verkaufs gelangte das Bild 1938 an einen deutschen Händler – und über ihn an Hitler.