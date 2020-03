Der Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss hat den Dresdner Softwareanbieter Saxonia Systems komplett übernommen. Wie der Konzern mitteilte, hat das Bundeskartellamt der Transaktion zugestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im September 2018 hatte Zeiss erste Anteile an Saxonia Systems erworben. Bereits seit zehn Jahren arbeitet die in Jena angesiedelte Medizintechnik-Sparte von Zeiss den Angaben nach mit Saxonia zusammen.

Laut Carl Zeiss soll die Dresdner Firma eine führende Rolle in den Bereichen digitale Projekte und Innovation übernehmen. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen Carl Zeiss Digital Innovation. Alle 235 festangestellten Mitarbeiter würden weiter beschäftigt. Die Zahl der Angestellten soll künftig weiter wachsen. Der Jahresumsatz der Dresdner Firma wurde bisher mit etwa 32 Millionen Euro beziffert.

Zeiss will zudem in Dresden stärker mit Forschern der Technischen Universität zusammenarbeiten. Eine ähnliche Kooperation besteht bereits im Zeiss Innovation Hub am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).