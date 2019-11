Die Carolabrücke in Dresden wird am Wochenende zum Nadelöhr. Grund sind Vorbereitungen für die Instandsetzung der fast 50 Jahre alten Brücke. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Fahrtrichtung Neustadt von Freitag 20 Uhr bis Montag früh 5 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch eine Spur in Richtung Altstadt ist gesperrt. In dieser Zeit werden Behelfsüberfahrten auf den mittleren Brückenzug gebaut. Darüber soll der Verkehr in Richtung Neustadt ab Montag fließen, damit Baufreiheit für die fünf Millionen Euro teure Sanierung der Carolabrücke entsteht.