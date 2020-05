07.05.2020 | 08:00 Uhr Caspar David Friedrich starb vor 180 Jahren

Hauptinhalt

Er ist einer Wegbereiter der Romantik in der Malerei: Der menschenscheue, verschlossene Caspar David Friedrich. Am 7. Mai jährt sich der Todestag des Malergenies zum 180. Mal. Sein Grab befindet sich in Dresden. In der Elbestadt verbrachte er über vier Jahrzehnte seines Lebens. Warum und wann der an der Ostsee geborene Künstler hierher kam, erzählt Sachsenradio-Autor Mario Süßenguth in einer Serie. Lernen Sie darin auch den Menschen hinter dem Maler kennen, den Revolutionär der Landschaftsmalerei.