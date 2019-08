Vor dem Ort der Klausurtagung von CDU und CSU in Dresden haben am Montag mehrere Bergleute gegen einen möglichen vorgezogenen Kohleausstieg protestiert. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei einem Treffen mit den Bergleuten aus der Lausitz versichert, es bleibe beim Ausstieg aus der Kohleförderung bis 2038. Vorrang habe der Strukturwandel in den Regionen, sagte Kramp-Karrenbauer am Montagmorgen in Dresden vor der Sitzung der Unionsführung. CSU-Chef Söder hatte kürzlich einen schnelleren Ausstieg ins Spiel gebracht.