Nach 25 Jahren hat sich Alba Berlin nun aber von den Cheerleadern verabschiedet. Der Verei sei zu der Überzeugung gekommen, "dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt", so ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi. "Es ist uns bewusst, dass nicht wenige Fans die ALBA Dancers vermissen werden." In Zukunft wolle der Verein noch stärker fördern, dass Frauen im Basketball als Spielerinnen sichtbar und zu Vorbildern werden.