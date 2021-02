Der Dresdner Chip-Hersteller Globalfoundries will seine Produktionsmenge mehr als verdoppeln. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen künftig pro Jahr bis zu einer Million Siliziumscheiben - sogenannte Wafer - hergestellt werden. "Es gibt eine große Knappheit von Chips in der Autoindustrie. Aber auch in allen anderen Bereichen, die die Mikroelektronik benötigen, erfreuen sich starker Nachfrage: Die Digitalisierung der Verwaltung, der Schulen, der Homeoffices sorgt für große Nachfragen und davon profitieren wir auch in Dresden", sagte der Dresdner Globalfoundries-Sprecher Jens Drews.