Das die Regenbogenflagge vor dem Dresdner Rathaus weht, ist ein Novum. Viele Jahre versuchten unterschiedliche Akteure die Stadtverwaltung dazu zu bewegen, die Flagge am CSD vor dem Rathaus zu hissen. Bis zum Juli dieses Jahres lehnte die Stadtverwaltung diesen Wunsch ab. In seiner Sitzung am 16. Juli 2020 hatte im Stadtrat eine Mehrheit aus Grüne, SPD, Piraten, die Partei und Linke dafür gestimmt, dass an den Dresdner Rathäusern und am Kulturpalast jährlich zum Christopher Street Day und zum Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie Regenbogenflaggen gehisst werden.