Clown Totti landet mit Wohnwagen in Dresden

Clown Totti tritt in diesem Jahr mit seiner gesamten Familie im Dresdner Weihnachts-Circus auf. "Ich schminke mich selber, meine Frau schminkt sich auch selbst. Bei ihr dauert das eine Stunde. Und die Kinder lassen sich ausnahmslos nur von Mama schminken", sagt Clown Totti zu unserem Reporter am Dresdner Flughafen.



Die Familie von Clown Totti steht seit sechs Generationen in der Manege. Im Jahr 2015 wurde der Clown in das "World Parliament of Clowns" aufgenommen, dem unter anderem auch der Clown Oleg Popov angehört.