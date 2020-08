Nadja Benaissa hat in Dresden angeheuert Bildrechte: dpa

Bei ihrer Premiere in Dresden singt sie unter anderem "Für immer und dich" von Rio Reiser, für ihre 20 Jahre alte Tochter. Auch Tina Turners "Simply the best" ist zu hören. "Ich bewundere diese Frau, ihre Energie", gesteht sie und erinnert an Höhen und Tiefe im Leben des Stars. "Sie ist mein Idol."



Nach der Pause gönnt sie sich dann sogar einen Rückgriff auf ihre Zeit mit den No Angels, mit "Rivers of joy". "Ich weiß die Dinge mehr zu schätzen als früher, bin dankbarer dafür und kann genießen", sagt sie mit Blick auf die Vergangenheit. "Damals war ich ja auch noch jünger und manchmal überfordert."



2003 trennten sich die No Angels, feierten 2007 Comeback. 2010 stieg Benaissa aus, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, machte Abitur und eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau. Heute denkt sie gern an ihre Anfänge als Sängerin zurück. "Die No Angels sind ein Teil meines Lebens, auf den ich sehr stolz bin", sagt sie. An diesem Abend in der Jungen Garde in Dresden hat sie Lampenfieber. Das gehöre dazu, sagt sie - und genießt den Beifall und Jubel.