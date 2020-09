Für das Pokalspiel Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV am heutigen Montag können noch Ticktes erworben werden. Wie Dynamo mitteilte, findet von 10 bis 16 Uhr ein freier Verkauf an den Stadionkassen sowie online statt. Auch Stehplatzbereiche werden geöffnet, allerdings gehen diese Karten ausschließlich an Gruppen ab sechs Pesonen. Bislang wurden für das Duell 8.500 Karten verkauft. Der Dresdner Verein rechnet mit rund 10.000 Zuschauern. Anpfiff ist 18:30 Uhr.



Die letztendliche Zahl der Zuschauer regelt das Hygienekonzept und ist abhängig vom Buchungsverhalten: Jede Bestellung erfordert einen Abstandsplatz. Je kleinteiliger also die Bestellungen sind, umso mehr Abstandsplätze sind erforderlich, was zu einer geringeren Gesamtkapazität führt.