Veranstalter und Gastronomen der Initiative "Leere Stühle" haben am Montag auf dem Neumarkt in Dresden schwarz eingepackte Pakete an Bundestagsabgeordnete übergeben. Sie wollten mit der Aktion die Bundesregierung an die versprochene Corona-Hilfe erinnern. Einem alten russischen Brauch folgend, sollen die schwarzen Geschenke die Unzufriedenheit über die Umsetzung und Fortführung von Unterstützungsmaßnahmen für den Erhalt der Branchen symbolisieren, heißt es von der Initiative.