Die lange Schlange ist nur ein Teil des Problems. All diejenigen die in der Schlange standen, mussten ja auch mit der Straßenbahn anreisen. Das birgt ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Norbert Engemaier hält das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in Zeiten der Corona-Pandemie zwar für sehr wichtig, jedoch sei die Verteilung der Masken in Dresden schlecht organisiert worden. Die Politik habe es aktuell nicht leicht zu erklären, warum sie so harte Kontaktbeschränkungen verhänge. Gerade deshalb müsse die Politik mit gutem Beispiel vorangehen und sich akribisch an ihre eigenen Verordnungen halten.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger halten sich an die Verordnungen. Die Politik muss das auch tun. Eine solche Verteilaktion bewirkt nur, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch länger aufrecht erhalten werden müssen. Dabei wollen die meisten so schnell wie möglich zurück zur Normalität.

Seit Montag gilt in Sachsen eine Schutzmaskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften in Sachsen. Dirk Hilbert kündigte daraufhin an, 200.000 Schutzmasken kostenfrei an Dresdnerinnen und Dresdner zu verteilen. Am Montag wurden die ersten 20.000 Masken ausgegeben. Wie die restlichen Masken verteilt werden sollen, werde derzeit beraten, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN.