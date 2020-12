In Dresden gelten von Sonnabend an wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen des Hauses sei dann ohne triftige Gründe untersagt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Begründet wird dies mit der anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen. Dresden verzeichnete laut Robert Koch-Institut fünf Tage in Folge mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.