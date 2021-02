Andere Städte und Landkreise sind noch zurückhaltend und wollen zunächst die Veröffentlichung der neuen Verordnung abwarten. So will die Stadt Leipzig am Dienstag über mögliche Lockerungen beraten, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. In der Stadt lag die Wochen-Inzidenz am Freitag sogar unter der 50er-Marke. Auch im Erzgebirgskreis und dem Landkreis Mittelsachsen wollen die Landratsämter zunächst die neue Verordnung abwarten.