Die für Freitag- und Sonntagabend geplanten Vorführungen von "Semper Essenz: We will dance!" ist abgesagt worden. Wie der Pressereferent der Semperoper, Oliver Bernau, mitteilte, musste die Gala des Balletts der Semperoper abgesagt werden, da sich eine der Tänzerinnen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert habe. Sie zeige jedoch keine Symptome, so Bernau. Als Vorsichtsmaßnahme seien alle 66 Tänzerinnen und Tänzer in Quarantäne geschickt worden. Am kommenden Montag werden sie auf das Coronavirus getestet.