Fünf Menschen in Sachsen dürfen wegen des Corona-Virus derzeit ihre Wohnungen nicht verlassen. Das sächsische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, die Personen hätten sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Westerdam" befunden. Zwei der betroffenen Personen stammen laut Ministerium aus Dresden, drei aus dem Landkreis Meißen. Nach MDR-Informationen sind inzwischen alle fünf zurück in Sachsen.



Die Personen waren bereits vor ihrer Rückkehr von den Dresdner und Meißner Gesundheitsämtern angeschrieben und aufgefordert worden, sich nach ihrer Rückkehr umgehend zu melden. Auf dem Schiff gab es nach Behördenangaben einen bestätigten Corona-Fall, Hunderte Reisende mussten in Quarantäne auf dem Schiff bleiben. Schließlich durften sie in Kambodscha an Land.