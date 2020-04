Sieben Grad Außentemperatur und leichter Regen stört die Bläser der Staatsoperette nicht. Sie spielen an diesem verregneten Sonntagvormittag im Hof der K&S-Seniorenresidenz in Radebeul. Seit es vor zwei Wochen die erste Anfrage zu einem Hofkonzert gab, ist ihre Spielpause vorbei, sagt Posaunist Kristof Lehmgrübner. Schnell war man sich einig, die Zeit dazu zu nutzen, sich fit zu halten - und zwar nicht nur in den Übungsräumen. "Das könnten wir auch in ganz Dresden noch woanders probieren."