In Dresden und Chemnitz bleibt Feuerwerk in der anstehenden Silvesternacht weitgehend verboten. In beiden Städten wiesen die Verwaltungsgerichte am Mittwoch Eilanträge gegen die entsprechenden Verwaltungsverfügungen ab. In Dresden waren fünf, in Chemnitz eine Klage eingereicht worden. Keine von ihnen war erfolgreich.