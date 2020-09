Mit Sicherheitsabstand saßen am Mittwoch Mitarbeiter der "kritischen Infrastrukturbereiche" am Tisch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (mit Krawatte) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (Mitte). Sie sprachen über ihre Arbeitsbedingungen während der Coronakrise.

Mit Sicherheitsabstand saßen am Mittwoch Mitarbeiter der "kritischen Infrastrukturbereiche" am Tisch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (mit Krawatte) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (Mitte). Sie sprachen über ihre Arbeitsbedingungen während der Coronakrise.

Mit Sicherheitsabstand saßen am Mittwoch Mitarbeiter der "kritischen Infrastrukturbereiche" am Tisch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (mit Krawatte) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (Mitte). Sie sprachen über ihre Arbeitsbedingungen während der Coronakrise. Bildrechte: Wolfram Nagel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch in Dresden mit Sachsen gesprochen, die sich während der Corona-Pandemie besonders für andere eingesetzt haben. Das Gespräch unter anderem mit einer Krankenschwester, einer Arbeitsagenturmitarbeiterin, einem Schichtleiter eines Energieversorgers, einer Supermarktleiterin und Bundeswehroffizieren fand im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr (MHM) statt. Steinmeier bedankte sich bei den Gesprächspartnern ausdrücklich für deren Arbeit und Durchhaltevermögen in diesem Jahr. Ihr Tun im Hintergrund habe maßgeblich zur Bewältigung der Corona-Krise beigetragen, sagte er. Und: "Wir können gar nicht genug Dank sagen für das, was sie geleistet haben."