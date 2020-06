Solidarität

Thomas Jahan hat in dieser Kleidung an der Demonstration teilgenommen. Er trage das als Zeichen der Solidarität mit Schwulen und Ländern wie Saudi-Arabien. In einigen Ländern steht Homosexualität unter Strafe, in manchen sogar Todesstrafe. „Das Schwarz-Weiß-Denken muss weg“, sagt er. Bildrechte: Julia Heundorf