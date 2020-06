Die Sächsische Dampfschiffahrt (SDS) will das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ohne Insolvenzverwalter gestalten. Einen neuen Investor oder Geldgeber hat das Unternehmen bislang nicht finden können. Die eigenverantwortliche Insolvenz soll die Arbeitsplätze sichern helfen. Der Betrieb geht weiter, die Dampfer fahren nach Plan, hieß es am Freitag. Nun soll die seit 2019 laufende Sanierung fortgesetzt werden, teilte das Unternehmen mit.