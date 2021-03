Nach den Ausschreitungen bei den Corona-Protesten in Dresden am Sonnabend haben sowohl Oppositions- als auch Koalitionsparteien im Land eine Sondersitzung im Innenausschuss gefordert. Die Linken-Abgeordnete Kerstin Köditz kündigte an, einen entsprechenden Antrag am Montag einzureichen. Die Eskalation sei absehbar gewesen. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Köditz: "Dieser Skandal muss gründlich aufgearbeitet werden. Konsequenzen sind überfällig." Die Linken-Politikerin forderte den Rücktritt von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). Er gefährde Sicherheit und Ordnung sowie Polizistinnen und Polizisten.