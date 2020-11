In mehreren deutschen Städten sind am Sonntag erneut Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen zusammengekommen. In Dresden haben sie auf dem Theaterplatz mehr Selbstbestimmung im Kampf gegen die Corona-Pandemie und weniger Einschränkungen durch den Staat gefordert. Die Initiatoren wiesen darauf hin, frei von politischer Gesinnung und nur im Sinne der Menschenrechte zu handeln.