In Dresden ist die "Querdenken"-Demonstration am Nachmittag außer Kontrolle geraten. Videos und Fotos im Internet dokumentieren, wie Polizeisperren durchbrochen sowie Polizeibedienstete zu Boden gerissen wurden. Einer der Demonstranten drohte sogar, das nächste Mal mit einer Waffe wiederzukommen und zu schießen.

MDR-Reporter berichten, dass bereits zum Auftakt der von den Gerichten untersagten Demonstration Hunderte Teilnehmer anreisten und gegen die geltenden Corona-Schutzauflagen verstießen. Trotz mehrfacher Durchsagen der Polizei verließen sie nicht die Kundgebungsplätze und weigerten sich, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Zuvor hatten sie sich in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten in der sächsischen Landeshauptstadt versammelt. Dabei trugen einige von ihnen Buttons mit der Aufschrift "Umarmbar".



Zur Stunde skandieren sie vor einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Wie viele Menschen sich der verbotenen Demonstration angeschlossen haben, ist derzeit noch nicht zu sagen. Die Lage ist unübersichtlich.