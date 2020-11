Mit seinem Bild "Kreuzfahrttouristen" gewann LAHS (bürgerlicher Name Lars Murach) 2019 einen "geflügelten Bleistift" als bester Newcomer.

Mit seinem Bild "Kreuzfahrttouristen" gewann LAHS (bürgerlicher Name Lars Murach) 2019 einen "geflügelten Bleistift" als bester Newcomer. Bildrechte: Deutscher Karikaturenpreis/LAHS

Am Sonnabend ist der 21. Deutsche Karikaturenpreis in Bremen vergeben worden. Erstmals fand die Verleihung virtuell statt, 100 Künstler verfolgten die Verleihung zu Hause aus vor ihren Computer-Bildschirmen. "Das diesjährige Motto könnte aktueller kaum sein: 'Weniger ist mehr', teilten die Veranstalter mit Blick auf das veränderte und virtuelle Konzept unter Corona-Bedingungen mit. Die ersten Plätze belegten der Hamburger Karikaturist "MARUNDE", Platz zwei gewann Miriam Wurste, die ebenfalls in Hamburg wohnt. Der Dortmunder Ari Plikat bekam den Bronze-Preis. Felix Gropper aus Krefeld wurde als bester Newcomer ausgezeichnet.