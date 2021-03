Das Internationale Dixieland Festival in Dresden fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Das teilten die Organisatoren mit. Besonders bedauerlich sei, dass die 50. Festivalauflage, die ursprünglich im Jahr 2020 geplant war, nun erneut verschoben werden muss, sagt Festivalsprecher Hendrik Meyer MDR SACHSEN. Gründe für die Absage sind das aktuelle Infektionsgeschehen und die geltenden Schutzmaßnahmen, die die Großveranstaltung unmöglich machen.

Man habe so eine Veranstaltungsdichte im Programm, dass das Festival im Mai in diesem Jahr nicht durchführbar sei, so Meyer. Nun soll das Jubiläums-Dixieland-Festival 2022 stattfinden. Weitere Informationen sollen kommende Woche bekannt gegeben werden. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit.