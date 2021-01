Die Initiative "Leere Stühle" hat am Dienstag zu einem Autokorso durch die Dresdner Innenstadt aufgerufen. Die Organisatoren wollen damit auf die dramatische Situation der Gastronomen aufmerksam machen. Etwa 70 Autos haben sich an dem Protest am Vormittag beteiligt und fuhren vom Elbepark in die Innenstadt. Der Initiative gehören nach eigenen Angaben Tausende Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter aus ganz Deutschland an.